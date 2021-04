Api: perché non possiamo farne a meno?

Conversazioni sulla natura

Martedì 4 Maggio 2021

La serata sarà dedicata all'importanza delle api e alla loro funzione strategica per la conservazione della flora, per il miglioramento ed il mantenimento della biodiversità oltre che efficaci agenti impollinatori in agricoltura.

Saranno presenti:

Paolo Fontana ricercatore presso il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione Edmund Mach;

Melixa s.r.l. di Trento, nuova impresa supportata fin dai suoi primi passi dall'acceleratore d'impresa Industrio Ventures, dalla Fondazione Edmund Mach e dall'Unione Europea con il bando FESR sullo sviluppo regionale, tramite Trentino Sviluppo e la Provincia Autonoma di Trento, che ha ideato e reso disponibile sul mercato un innovativo sistema di monitoraggio per l'apicoltura.

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige



