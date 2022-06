Accompagnati dagli esperti del Parco Naturale andremo a scoprire alcune peculiarità del patrimonio geologico dell’area protetta

Lunedì 27 Giugno 2022

Tutti i lunedì dal 13 giugno al 19 settembre 2022

Attraverseremo ambienti che svelano segreti ormai nascosti da tempo, godremo della distesa rocciosa del cosiddetto Grosté, a cospetto dei massicci dolomitici. Percorreremo sentieri alternativi attraverso i magnifici prati di Camp Centener che ci condurranno, passando per Malga Fevri, all'abitato di Campiglio. Il percorso è per lo più in discesa, partendo dai 2400 mslm del rifugio Stoppani si arriverà ai 1500 mslm di Madonna di Campiglio. È previsto il pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Per coloro che non vorranno scendere a Campiglio a piedi è possibile sfruttare, in autonomia, la cabinovia dello Spinale.

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Difficoltà : media

media Dislivello : 300 m fino allo Spinale prevalentemente in discesa - 940 m fino a Campiglio prevalentemente in discesa

300 m fino allo Spinale prevalentemente in discesa - 940 m fino a Campiglio prevalentemente in discesa Tempo indicativo di percorrenza: 3 h circa di camminata fino allo Spinale - 5 h circa di camminata fino a Campiglio

3 h circa di camminata fino allo Spinale - 5 h circa di camminata fino a Campiglio Ritrovo: ore 9:00 presso la cabinovia Grostè

ore 9:00 presso la cabinovia Grostè Durata Attività : giornata intera - termine attività ore 16:00 circa

giornata intera - termine attività ore 16:00 circa Date: tutti i lunedì dal 13 giugno al 19 settembre

tutti i lunedì dal 13 giugno al 19 settembre Quota di partecipazione : riservata ai possessori di DoloMeet Guest Card

riservata ai possessori di Numero min/max: 1 - 25 (età minima 8 anni)

Attrezzatura:

Per partecipare alle escursioni è consigliata la seguente attrezzatura:

mantella o giacca impermeabile

abbigliamento da montagna

zaino

cappello

borraccia o bottiglietta

scarponcini da montagna (obbligatori)

L'Ente si riserva la facoltà di non ammettere all'escursione/attività visitatori sprovvisti dell'attrezzatura sopra elencata.

Numero minimo: Per questa attività è previsto un numero minimo di iscritti.

Riceverete una e-mail di conferma dell'attivazione dell'attività entro le 18.00 della sera precedente