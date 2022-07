Giovedì 14 Luglio 2022

In collaborazione con l'Associazione Nazionale Allevatori Razza Rendena (A.N.A.Re.) e le amministrazioni proprietarie delle malghe, il Parco propone facili escursioni per raggiungere le più belle malghe del Parco e degustare i prodotti tipici della Val Rendena.

Ogni malga si raggiungerà a piedi in compagnia dell'esperto del Parco; è previsto l'incontro con il malgaro, l'intervento dell'esperto dell'A.N.A.Re. sulle caratteristiche della vacca di razza Rendena e la visita guidata all'alpeggio.

Quota di partecipazione:

€ 10,00 adulti - € 5,00 bambini

tariffa famiglia € 20,00

Gratis con ParcoKey QP

Prenotazione obbligatoria on line entro le ore 17.00 del giorno precedente all'evento.

La quota verrà rimborsata solo ed esclusivamente in caso di annullamento da parte dell'organizzazione.

Programma: ritrovo in Piazza di Villa Rendena in parte alla Chiesa Parrocchiale. Con i mezzi propri si raggiunge località via Marcia da dove parte l'escursione che porta a Malga Rosa con l'Esperto del Parco e un rappresentante dell'A.N.A.Re. Pranzo offerto dal Comune di Porte di Rendena.

Ritrovo: ore 10.00 Villa Rendena - in parte alla Chiesa Parrocchiale