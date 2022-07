Escursione con Betty Colombo

Domenica 10 Luglio 2022

La Val Algone come non si è mai vista, attraverso lo sguardo attento della fotoreporter Betty Colombo, esperta di reportage di viaggio e Ambassador italiana di "Save The Planet".

In collaborazione con Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo S.p.A.

Descrizione del percorso : Itinerario ad anello che si snoda all'interno della bellissima Val Algone e permette di attraversare pascoli, boschi e malghe circondati dalle Dolomiti di Brenta. Da Baita Vallon, tramite strade sterrate e facili sentieri si raggiunge prima Malga Plan, struttura tutt'oggi attiva per l'alpeggio estivo e successivamente Malga Movlina. Rientro lungo la strada sterrata della Val Algone.

: facile Ritrovo : ore 9 all'imbocco della Val Algone - Ponte del Lisan (4km dal Paese di Stenico)

ore 9 all'imbocco della Val Algone - Ponte del Lisan (4km dal Paese di Stenico) Quota : 10,00€ / Gratuita per possessori di ParcoKey QP

10,00€ / Gratuita per possessori di ParcoKey QP Come partecipare: prenotazione obbligatoria presso Garda Dolomiti - Azienda per il Turismo S.p.A.

Tel. 0464 554444 - www.gardatrentino.it/it

Betty Colombo

Fotoreporter che lavora con le principali testate italiane occupandosi prevalentemente di reportage di viaggio e attualità. In quasi trent'anni di carriera ha avuto la fortuna di assistere Helmut Newton e di lavorare per brand importanti quali L'Orèal Paris, Yves Saint Lauren e Corneliani ha esposto al Centro Pompidou di Parigi e al Museo d'Arte Moderna di Stoccolma ha inoltre ripreso le realizzazioni aerospaziali presso l'ALTEC, all'interno del progetto dedicato a Marte.

È Ambassador italiano di "Save The Planet". Dal 2018 è Testimonial Ufficiale Canon.