Giornata di custodia del Parco

Dedicata alla cura degli alberi monumentali

(Trezzo sull'Adda, 17 Dic 20) In occasione della Giornata di Custodia del Parco che di solito si tiene in tarda primavera ma che, causa Covid, ha subito una serie di rinvii e, soprattutto, di limitazioni alla partecipazione di cittadini e scuole, il Parco Adda Nord in collaborazione con la Società Italiana di Arboricoltura organizza nel week-end in arrivo una doppia iniziativa di cura del verde con particolare attenzione agli alberi monumentali.

Nel corso delle due giornate, oltre ad eseguire gli interventi, gli arboricoltori si soffermeranno su tecniche di corretta gestione e cura degli alberi, sull'importanza della professionalità e sul tema della valorizzazione e tutela degli alberi monumentali. Per documentare le attività e raggiungere il maggior numero di persone verrà realizzato un video professionale. Inoltre una parte dell'evento verrà trasmesso in diretta Facebook sui canali ufficiali del Parco Adda Nord.

Si comincia sabato pomeriggio alle 13.00 (fino alle 17.00) presso il cantiere di Trezzo sull'Adda nel parco della Villa Comunale dove verrà effettuato l'intervento di rimonda del secco degli esemplari monumentali di cedro segnalati dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione e verranno effettuate delle indagini strumentali, non invasive, per la valutazione di stabilità degli stessi alberi. Verrà coinvolta la Cooperativa Il Castello, che già collabora con il Comune e che ha in cura da diversi anni gli alberi oggetto di intervento. Gli interventi verranno effettuati sia con la tecnica del tree climbing sia con piattaforma di lavoro elevabile (PLE).

Si prosegue domenica pomeriggio, sempre dalle 13.00, presso il cantiere di Calolziocorte (località Lavello, in via De Gasperi) dove verranno effettuati interventi di potatura, principalmente di rimonda del secco, degli alberi segnalati dal Comune. Gli interventi verranno eseguiti attraverso la tecnica del tree climbing. Alcune piante verranno sottoposte ad indagine di stabilità.

Tutti gli interventi verranno effettuati da arboricoltori specializzati, in grado di operare secondo le moderne tecniche arboricolturali. Le valutazioni di stabilità verranno eseguite da professionisti abilitati per tale attività.

L'attività comprende lo smaltimento del materiale di risulta e la pulizia fine dell'area di lavoro.