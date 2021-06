Bioblitz 2021

Esploratori della biodiversità per un giorno

(Trezzo sull'Adda, 08 Giu 21) Doppio appuntamento al Parco Adda Nord con il BioBlitz, l'evento di "citizen science" organizzato da AREA Parchi e Regione Lombardia in tutte le aree protette lombarde. Dopo l'appuntamento "a distanza" di maggio, a giugno è la volta della modalità classica, "in presenza" per andare alla scoperta delle specie di flora e fauna, fotografarle e poi caricarle sull'App iNaturalist.

L'appuntamento nella giornata di sabato è doppio. Si comincia a Brivio alle 10.00 "Alla scoperta della palude di Brivio" con ritrovo dei partecipanti a Calolziocorte in via Lago Vecchio in compagnia della naturalista Roberta Salvi. Si prosegue nel tardo pomeriggio alle 18.30 a Bottanuco in piazza San Vittore in collaborazione con la LIPU Sezione Bergamo per studiare i voli dei rondoni e dell'avifauna urbana.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi scrivendo una mail dettagliata a maurizio.valota@parcoaddanord.it oppure tramite whatsapp mandando un messaggio al 3492502460. Massimo 20 partecipanti.