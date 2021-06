Inizia l'estate con noi...

(Trezzo sull'Adda, 23 Giu 21) Inizia l'estate con noi. È questo lo slogan scelto dal Parco Adda Nord per presentare il calendario di iniziative pensate per la cittadinanza nella prima domenica dell'estate 2021. Si comincia alle 14.30 con la visita guidata al Museo Muva, il museo interattivo della Valle dell'Adda ospitato da Villa Gina a Trezzo sull'Adda. Il museo rimarrà aperto dalle 14 alle 17.30. Per info e prenotazioni è necessario scrivere una mail a muva.adda@gmail.com.

Alle 18 invece, quando il caldo comincerà a dare una tregua, il Parco Adda Nord, in collaborazione con ART-U, organizza una visita guidata da Trezzo sull'Adda a Castelbarco con ritrovo (ore 18) e partenza (e annesso aperitivo) da Villa Gina, sede dell'ente, alle 18.30. La prenotazione è obbligatoria, occorre scrivere una mail a maurizio.valota@parcoaddanord.it o un messaggio su Whatsapp al numero 349-2502460. Numero massimo consentito: 20 persone.