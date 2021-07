MuVA (Museo interattivo della Valle dell'Adda): le aperture di luglio e agosto

(Trezzo sull'Adda, 02 Lug 21) È stato stilato il calendario delle aperture estive domenicali del Museo Muva, il museo interattivo della Valle dell'Adda ospitato al pianterreno di Villa Gina a Trezzo sull'Adda, sede del Parco Adda Nord.

Si comincia domenica 4 luglio con visita guidata, si prosegue poi domenica 25 luglio e domenica 1 agosto con laboratorio per bambini e infine domenica 29 agosto con la visita guidata.

Il museo apre dalle 14 alle 17.30, le attività proposte inizieranno alle 14.30. Il costo d'ingresso è di 4 euro, 2 euro per bambini dai 6 ai 14 anni, gratis dai 5 anni in giù. Per i residenti nei 35 comuni del Parco il biglietto costa 3 euro.

Il supplemento per la visita guidata è di 4 euro, il costo del laboratorio per bambini è di 5 euro.

Per maggiori informazioni o per prenotare un'attività si può scrivere una mail a muva.adda@gmail.com.