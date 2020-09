Il Cammino di San Colombano: alle radici della spiritualità europea

Sabato 12 Settembre 2020 dalle 21:00 alle 23:00

Il Parco Adda Nord entra nella settimana dedicata a San Colombano che culminerà sabato 12 settembre con la serata intitolata "Il cammino di San Colombano: alle radici della spiritualità europea" in programma alle 21.00 a Vaprio d'Adda presso la chiesa di San Colombano (via don Moletta). Si parlerà della valorizzazione del percorso da Lecco a Vaprio, tra fede, storia, cultura e turismo sostenibile. Introdurrà i lavori Andrea Beretta, presidente dell'associazione degli Amici del Cammino di San Colombano di Vaprio d'Adda, fra i numerosi relatori ci saranno anche Francesca Rota e Ignazio Ravasi, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato del Parco Adda Nord. Il cui impegno non si limiterà a questo evento. L'ente che ha la propria sede a Villa Gina a Trezzo sull'Adda, ha finanziato l'implementazione della segnaletica turistica indicante il cammino di San Colombano lungo le sponde del fiume Adda, nel cuore dell'area protetta regionale. A partire da venerdì 11 e durante i successivi week-end di settembre saranno posati ben 27 cartelli grazie all'operosità degli Amici del Cammino di San Colombano i quali saranno coadiuvati dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Adda Nord.

Vaprio d'Adda 20069 Italy Luogo: Chiesa di San Colombano

Comune: Vaprio d'Adda (MI)

Provincia: Milano Regione: Lombardia

Info Email: maurizio.valota@parcoaddanord.it

