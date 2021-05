Incontro con le Associazioni di volontariato del territorio

(Francavilla di Sicilia, 25 Mag 21) Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 maggio si è tenuto presso la sede dell'Ente Parco Fluviale dell'Alcantara il previsto incontro-dibattito con le Associazioni di volontariato del territorio che operano in campo culturale ed ambientale al fine di creare una sinergia di intenti che porti ad una migliore gestione del territorio.



Il momento di incontro voluto dal neo presidente Renato Fichera ha visto la presenza di oltre trenta Associazioni di volontariato che hanno sede nei dodici Comuni della Vallata dell'Alcantara e dei comuni viciniori, tra cui le Pro Loco di Randazzo, Francavilla, Calatabiano, Graniti, Castiglione e Giardini Naxos, Legambiente Taormina Valle Alcantara, WWF Sicilia Nord Orientale, Associazione Randazzo in Fiore, Ferrovia Valle Alcantara, Archeo Club Giardini Naxos, Rangers International Moio Alcantara, Rangers International di Randazzo, Guardia Nazionale Italiana Francavilla, Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, Asofa Gaggi, Sicily Green Sport di Gaggi, Terre Biosfera Bronte, Compagnia dell'Ostello Moio Alcantara, CAI Messina, CAI Randazzo, Associazione Crea Messina, APS, Pro SP 81, Fidapa Francavilla Sicilia, Sicilia Antica Castiglione di Sicilia, Salviamo i Boschi – NaturAmbienteODV di Fiumefreddo di Sicilia ed Aci S.Antonio, la CRI Volontari ed tanti altri amanti delle bellezze naturali del territorio intervenuti a titolo personale.



Oltre il saluto, il ringraziamento e le finalità dell'incontro il Presidente Fichera ha voluto sottolineare il proprio compiacimento per la folta presenza all'incontro, anche in ordine all'autorevolezza delle Associazioni presenti. Dopo la parola è passata al Direttore dell'Ente Dotto Antonino Lo Dico ed alla consulente Arch. Vera Greco i quali hanno sottolineato la necessità di efficaci campagne di sensibilizzazione e veri e propri interventi sul territorio specie in questo periodo per la campagna antincendi. Il Presidente Fichera, intanto giovedì prossimo sarà presente presso la Prefettura di Messina alla riunione indetta proprio per la campagna antincendi.



Le varie Associazioni hanno esposto, ognuno per la propria rappresentatività, le molteplici problematiche e criticità riscontrate nell'asse fluviale che costituisce il Parco, suggerendo le varie soluzioni e rassegnando la propria disponibilità a collaborare al fine di migliorarne la fruibilità nel rispetto dell'ambiente. Non sono mancate le Associazioni che vogliono far vivere il Parco come punto di riferimento turistico e culturale con la prosecuzione di una campagna di scavi archeologici.



Il Presidente Fichera, in chiusura dell'incontro, ha rinviato per gruppi di affinità le Associazioni nei vari appuntamenti che si terranno già dalla prossima settimana, per un approfondimento sulle singole tematiche con la conclusione di un programma vario per i diversi settori di interesse.



La soddisfazione dell'incontro-dibattito è stata generale, sia per l'Ente Parco che per le Associazioni.