Borsa del Turismo Extralberghiero “BTE”

19 e 20 ottobre

(Francavilla di Sicilia, 11 Ott 21) Il prossimo 19 e 20 ottobre l'Ente Parco sarà presente alla Borsa del Turismo Extralberghiero "BTE" che avrà luogo presso il Marina di Capo d'Orlando per promozionare e valorizzare le strutture extralberghiere presenti lungo l'intera Valle dell'Alcantara da Taormina-Giardini Naxos fino a Randazzo.

Tale evento, voluto con determinazione dall'Assessore Totò Cordaro, vedrà la partecipazione dei quattro parchi siciliani con la presenza degli operatori turistici del settore extralberghiero in appositi stand dove porre all'attenzione dei buyers internazionali le particolari bellezze, attrazioni e peculiarità dei numerosi luoghi dei parchi.

All'incontro, la Confesercenti Sicilia organizzatrice dell'importante appuntamento, ha selezionato importanti buyers provenienti da diversi paesi quali Canada, Israele, Stati Uniti, Belgio, Francia, Inghilterra, Russia, Olanda, Irlanda e chiaramente Italia.

L'obiettivo è quello di far conoscere ai buyer stranieri ed italiani le potenzialità del territorio siciliano con specifico riferimento alla natura, ai prodotti unici che esprimono una identità unica senza filtri agendo sugli assets strategici caratterizzanti un territorio culturale, naturale, enogastronomico e ricettivo complementare a quello dell'industria alberghiera.

La partecipazione all'evento degli imprenditori extralberghieri ha lo scopo di creare ulteriori opportunità di business attraverso le quali presentare l'offerta regionale dei sistemi ricettivi alternativi all'hotellerie a Buyers nazionali e internazionali (tour operator e agenzie di viaggio), appositamente selezionati, interessati ad aggiungere nei circuiti turistici il prodotto Sicilia ed a proporre nei propri mercati di riferimento formule ricettive complementari a quella alberghiera.

L'iscrizione alla BTE da parte degli operatori turistici che vorranno partecipare agli incontri con i buyers si perfeziona compilando il modulo di registrazione, a cui si accede tramite il seguente link: https://forms.gle/ZKTosEwApxSKXcNa6 regolarizzando il versamento della quota di partecipazione pari a 200,00 euro, che potrà essere accredita sul seguente IBAN: IT40K0538704600000035223115 Banca: BPER Banca di Palermo Intestatario: CONFESERCENTI REGIONALE SICILIA Causale: quota adesione BTE 2021. L'importo per quanti saranno accreditati dall'Ente Parco sarà ridotto a 150,00 euro.

L'Ente Parco Alcantara, per tutte le strutture ricadenti nel proprio territorio, offre la possibilità di promozionarle a mezzo depliants che saranno distribuite presso lo stand. Gli interessati dovranno consegnare le proprie brochure, nella misura minima di 100 copie, presso i locali del Parco entro le ore 12 del giorno 16 ottobre 2021.

Il Presidente Fichera, nel ringraziare l'Assessore Cordaro per la disponibilità ancora una volta dimostrata per la valorizzazione del Parco Fluviale dell'Alcantara, sottolinea l'importanza dell'evento e l'opportunità per gli operatori turistici del territorio di promozionare la propria attività.

Programma