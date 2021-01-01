(Francavilla di Sicilia, 07 Dic 21) DIVERSE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'ENTE PARCO FLUVIALE DELL'ALCANTARA PER CELEBRARE IL VENTENNALE DELLA SUA ISTITUZIONE. TRA QUESTI ANCHE DIVERSE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE PER GLI AMANTI DELLA NATURA E DEL TURISMO AMBIENTALE.
DOMENICA SCORSA HA AVUTO LUOGO LA PRIMA DELLE TRE ESCURSIONI ORGANIZZATE DAL PARCO, ATTRAVERSO UN PERCORSO NATURALISTICO CHE HA CONSENTITO AI TANTI ESTIMATORI ESCURSIONISTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE, PROVENIENTI DA DIVERSE PROVINCE DELLA SICILIA, LA VISITA DELLA CUBA BIZANTINA FINO AL VULCANETTO DI MOIO ALCANTARA, COMPLETANDO LA GIORNATA CON UN RINFRESCO OFFERTO AL NUTRITO GRUPPO DI PARTECIPANTI.
ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE HA COLLABORATO SENZ'ALTRO LA GRANDE ESPERIENZA DELLA GUIDA NATURALISTICA DEL PARCO CARMELO MAGARACI, CHE HA CURATO L'ASPETTO ORGANIZZATIVO CON SCRUPOLO E PRECISIONE.
PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE IL PRESIDENTE DEL PARCO RENATO FICHERA, IL DIRETTORE ANTONINO LO DICO, I CONSULENTI ENZO CRIMI E VERA GRECO E IL FUNZIONARIO DELL'ENTE SALVATORE PORTALE.
GLI EVENTI NATURALISTICI CONTINUERANNO DOMENICA 12 DICEMBRE CON L'ESCURSIONE ORGANIZZATA A FRANCAVILLA DI SICILIA - MUSEO MAFRA, MONTE CUCCO E VISITA AI PALMENTI RUPESTRI E ALLA NECROPOLI DEI MONTI OLGARI E DOMENICA 19 DICEMBRE CON IL CICLO RADUNO IN MTB DA CALATABIANO ALLA CUBA BIZANTINA DI S. DOMENICA A CASTIGLIONE DI SICILIA.
LA RICCA PROPOSTA DEI TANTI EVENTI NATURALISTICI E AMBIENTALI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DEL VENTENNALE, DICE IL PRESIDENTE FICHERA, VUOLE ESSERE UN INVITO AGLI AMANTI DELLA NATURA A FRUIRE DELLE BELLEZZE DEL TERRITORIO DELL'ALCANTARA, UNICO NEL SUO GENERE.
RDC