(Francavilla di Sicilia, 13 Dic 21) NONOSTANTE LE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE, HA AVUTO LUOGO DOMENICA 12 DICEMBRE U.S LA SECONDA ESCURSIONE ORGANIZZATA DALL'ENTE PARCO PER GLI AMANTI DELLA NATURA E DEL TURISMO AMBIENTALE, IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE.
I CIRCA 40 PARTECIPANTI, NONOSTANTE IL FREDDO E LA PIOGGIA INTERMITTENTE, SI SONO DATI APPUNTAMENTO NELLA PIAZZA SAN FRANCESCO DI FRANCAVILLA DI SICILIA, PER LA VISITA GUIDATA DEL MUSEO MAFRA.
CONCLUSA LA VISITA DEL MUSEO, I PARTECIPANTI HANNO RAGGIUNTO LA LOCALITA' PONTE SAN NICOLA DA DOVE, LA GUIDA FRANCESCO CALABRESE, HA CONDOTTO IL NUTRITO GRUPPO AI MONTI OLGARI PER LA VISITA DELLA NECROPOLI E DEI PALMENTI RUPESTRI.
ALLA FINE DELL'ESCURSIONE, CURATA NEI DETTAGLI DALLA GUIDA DEL PARCO CARMELO MAGARACI E ALLA QUALE HA PURE PARTECIPATO IL DIRETTORE DOTT. LO DICO, L'ENTE PARCO HA OFFERTO AI PARTECIPANTI UNA PICCOLA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI.
RDC