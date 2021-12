ESCURSIONE DEL 12 DICEMBRE 2021

(Francavilla di Sicilia, 13 Dic 21) NONOSTANTE LE AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE, HA AVUTO LUOGO DOMENICA 12 DICEMBRE U.S LA SECONDA ESCURSIONE ORGANIZZATA DALL'ENTE PARCO PER GLI AMANTI DELLA NATURA E DEL TURISMO AMBIENTALE, IN OCCASIONE DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE.

I CIRCA 40 PARTECIPANTI, NONOSTANTE IL FREDDO E LA PIOGGIA INTERMITTENTE, SI SONO DATI APPUNTAMENTO NELLA PIAZZA SAN FRANCESCO DI FRANCAVILLA DI SICILIA, PER LA VISITA GUIDATA DEL MUSEO MAFRA.

CONCLUSA LA VISITA DEL MUSEO, I PARTECIPANTI HANNO RAGGIUNTO LA LOCALITA' PONTE SAN NICOLA DA DOVE, LA GUIDA FRANCESCO CALABRESE, HA CONDOTTO IL NUTRITO GRUPPO AI MONTI OLGARI PER LA VISITA DELLA NECROPOLI E DEI PALMENTI RUPESTRI.

ALLA FINE DELL'ESCURSIONE, CURATA NEI DETTAGLI DALLA GUIDA DEL PARCO CARMELO MAGARACI E ALLA QUALE HA PURE PARTECIPATO IL DIRETTORE DOTT. LO DICO, L'ENTE PARCO HA OFFERTO AI PARTECIPANTI UNA PICCOLA DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI.

RDC