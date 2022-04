(Francavilla di Sicilia, 10 Apr 22) Con la visita del Presidente Nazionale della Fondazione Sorella Natura Prof. Roberto Leoni, che ieri ha incontrato, presso la sede del Parco Fluviale dell'Alcantara, un nutrito numero di corsisti già in possesso di valido attestato di partecipazione al corso, si è concluso il primo step riguardante il Corso GAV "Guardie Ambientali Volontarie" fortemente voluto dal Presidente Renato Fichera, che fin dal suo insediamento alla guida del Parco ha cercato in ogni modo di sensibilizzare le istituzioni locali in una azione condivisa e mirata alla maggiore tutela e salvaguardia del territorio della Valle Alcantara.

Il Presidente del Parco, che ha iniziato i lavori porgendo il proprio saluto ai tanti giovani presenti all'incontro, ha ancora una volta rimarcato l'importanza dell'iniziativa che consentirà al Parco di avvalersi dell'azione di tanti volontari che hanno a cuore la salvaguardia dell'ambiente e della natura.

Anche il Sindaco di Castiglione Di Sicilia e Vice Presidente del Parco Antonino Camarda, a nome di tutto il Consiglio del Parco, ha manifestato grande soddisfazione per l'iniziativa che ritiene sia di grande valenza sociale e, si augura, possa essre anche di ampio respiro per il territorio che potrà avvalersi di un'azione mirata al rilevamente delle tante micro discariche presenti sul territorio e alla segnalazione preventiva di eventuali abusi perpetrati in materia ambientale.

Il settore della vigilanza volontaria, ha precisato il prof. Leoni, è dedicato a chi ha una particolare sensibilità ambientale e ha voglia di impegnarsi per contribuire a rendere più efficace l'azione a sostegno e difesa della Natura.

Il corso Guardia Ambientale Volontaria (GAV) costituisce il CORSO BASE che permette di ottenere la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria Custode del CREATO e di entrare a far parte del raggruppamento nazionale guardie ambientali volontarie custodi del creato.

I successivi livelli formativi consentiranno di acquisire competenze e capacità di supporto, nella fattispecie all'Ente Parco, per la messa in atto di corretti comportamenti ambientali e per l'osservanza della legalità.

Dopo il CORSO BASE sono previste, per coloro che intendono proseguire nel percorso formativo, successive specializzazioni ed alta formazione, che consentiranno di acquisire maggiori e specifiche competenze e capacità di supporto, non solo al Parco, ma anche a favore di imprese agricole, artigianali, commerciali, industriali, a professionisti ed ai singoli cittadini.

L'intendimento delle GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTODI DEL CREATO è infatti quello di mettere in atto una qualificata azione di prevenzione degli eco-reati, che è la cosa più necessaria a prescindere dall'attività sanzionatoria vera e propria, ispirata ad una azione dissuasiva rivolta a scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione di comportamenti anomali.

RDC