Torna l’Offerta didattica ed educativa del Parco delle Apuane. Contributi alle scuole e bus gratis per scoprire il parco

(Castelnuovo di Garfagnana, 17 Nov 21) "Rinnovare il Parco per le prossime generazioni" è il titolo dell'Offerta didattica per l'anno scolastico 2021-2022, che declina, ormai da tradizione consolidata, il tema dell'anno, così come stabilito da organizzazioni e organismi mondiali e continentali. L'Unione Europea ha proclamato il 2022 "Anno Europeo della Gioventù" e su questo il Parco ha costruito il proprio progetto, che contiene contributi a favore di scuole di ogni ordine e grado (da selezionare attraverso bando pubblico), per proposte di divulgazione naturalistica e di educazione ambientale.

L'Offerta di questo nuovo anno scolastico si propone di ritornare alla modalità in presenza e sul territorio, interrotta dall'emergenza epidemiologica da Covid- 19.

