Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Alta Via Stage Race – Torna a giugno la gara di MTB sui percorsi della Liguria

(Rezzo, 03 Mag 21) Prenderà il via l'11 giugno l'edizione 2021 dell'Alta Via Stage Race, un'avventurosa gara in mountain bike a tappe della durata di 9 giorni, con 8 tappe, 590 km di sviluppo e 20.000 metri di dislivello, percorsi quasi interamente lungo l'affascinante itinerario dell'Alta Via dei Monti Liguri.



Con partenza dalla Provincia di La Spezia, l'Alta Via Stage Race attraverserà tutta la dorsale dell'Appennino ligure e delle Alpi Liguri, per raggiungere infine la Provincia di Imperia, al confine con la Francia: una grande varietà di ambienti naturali e umani da scoprire, di tracciati da seguire, di difficoltà tecniche da affrontare.



69 Comuni attraversati, 9 Comuni sede di tappa,

20.000 metri di dislivello e 590 km di emozioni sull'Alta Via dei Monti Liguri

