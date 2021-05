Pagine Ospitali sul portale Parks.it

Pubblicato dal Parco l’avviso per operatori turistici, produttori e strutture ricettive dell’area protetta

(Rezzo, 21 Mag 21) Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri propone e finanzia Pagine Ospitali sul portale Parks.it per operatori turistici, produttori locali, strutture ricettive e ristorative operanti nei territori dei Comuni del Parco e di quelli ove insistono i siti Natura 2000 in gestione allo stesso Ente.

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha dato il via all'indagine esplorativa rivolta a operatori turistici, produttori locali, strutture ricettive e strutture ristorative (escluse le attività che svolgono unicamente servizio bar/tavola fredda) con sede nei Comuni del Parco e nei Comuni ove insistono i siti Natura 2000 in gestione allo stesso Ente.

L'indagine è finalizzata alla realizzazione di specifiche pagine ospitali sul portale online Parks.it, il portale nazionale dei Parchi, con lo scopo di promuovere e far conoscere le attività presenti sul territorio. Le pagine ospitali verranno realizzate dall'Ente Parco con i contenuti forniti e/o proposti dagli operatori aderenti e non prevedono alcun impegno finanziario da parte dei beneficiari, che dovranno semplicemente mettere a disposizione informazioni e immagini e inserire sul proprio sito internet il logo del Parco.

Scadenza 28/05/2021