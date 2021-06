Escursioni 12-13 giugno nel Parco Alpi Liguri

(Rezzo, 09 Giu 21) Si preannuncia un finesettimana ricchissimo di appuntamenti per tutti gli appassionati di trekking e di montagna: per le giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno sono in programma diverse escursioni nel territorio del Parco delle Alpi Liguri.

Domenica 13 giugno: escursione gratuita "In Cammino nei Parchi" con il Parco Alpi Liguri

Maggiori informazioni