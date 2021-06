Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

La Regione Liguria lancia il concorso fotografico ''Il lavoro nel bosco'' per le scuole in Provincia di Imperia

(Rezzo, 16 Giu 21) In cosa consiste il lavoro forestale? Quali benefici comporta per la comunità? A questi e molti altri interrogativi risponde il concorso fotografico intitolato "Il lavoro nel bosco", riservato alle Scuole Primarie e Secondarie in Provincia di Imperia e organizzato dalla Regione Liguria nell'ambito del Progetto Europeo Evoforest per la valorizzazione delle imprese e degli operatori forestali sul territorio italo-francese" (Programma Interreg Alcotra 2014-2020).

Il contest sarà aperto per tutta l'estate e sino al 10 ottobre 2021: gli studenti potranno scattare le loro fotografie durante i mesi estivi e, al rientro a scuola, la classe potrà inviare fino a un massimo di 5 fotografie in formato digitale (informazioni e iscrizioni all'indirizzo e-mail evoforest.liguria@gmail.com).

Saranno ammessi gli scatti che avranno come soggetto il lavoro nel bosco, le sue tracce, i risultati e le ricadute sul territorio: cantieri e operai forestali, cataste di legna, alberi tagliati, ecc.

Le prime tre classi di ogni grado scolastico verranno premiate con il "Kit Evoforest". La premiazione si terrà il 27 ottobre, in occasione dell'evento di lancio del progetto.

Scadenza 10/10/2021