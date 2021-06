Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Progetto Alcotra BIODIV’ALP GEBIODIV

Avviato nel Parco il monitoraggio dei Sirfidi, importanti insetti impollinatori

(Rezzo, 24 Giu 21) I Sirfidi come bioindicatori – Protocollo degli alpeggi "Alpages Sentinelles"

Nell'ambito del Piano Integrato Tematico BIODIV'ALP GEBIODIV, per la gestione degli spazi protetti alpini (Programma di Cooperazione Transfrontaliera ALCOTRA), il Parco delle Alpi Liguri ha avviato un monitoraggio entomologico sui Sirfidi, un'ampia famiglia di insetti (ordine dei Ditteri) dall'aspetto molto simile a quello delle api.

I Sirfidi sono importanti impollinatori, diffusi in tutto il mondo con oltre 6.000 specie, di cui circa 535 presenti in Italia e distribuite in vare tipologie di ambienti naturali, dal livello del mare agli ambienti altomontani.

Molte specie di Sirfidi rappresentano un tipico esempio di mimetismo cosiddetto "Batesiano": pur essendo innocue, presentano infatti morfologia e colorazioni che le rendono simili agli imenotteri dotati di aculeo (api, vespe, bombi ecc.).

