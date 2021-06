Il Parco delle Alpi Liguri verso la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)

Firmato il documento finale della Strategia 2021-2025

(Rezzo, 24 Giu 21) Sottoscritto a Imperia il documento della Strategia 2021-2025, è atteso per la fine dell'anno il verdetto finale di Europarc Federation

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri compie un altro importante passo verso l'ottenimento della Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS), il percorso di certificazione che permette agli Enti gestori delle aree protette europee di ottenere e certificare una migliore gestione del territorio nell'ottica di un turismo sostenibile.

Si è tenuto nel pomeriggio di lunedì 21 giugno, presso l'Aula Magna del Polo Universitario Imperiese, il forum per l'approvazione ufficiale del documento finale di strategia e del piano delle azioni previste nei prossimi anni a cura dell'Ente Parco, insieme alla sottoscrizione ufficiale degli impegni da parte degli amministratori e degli operatori locali che in questi mesi hanno partecipato al percorso di formazione e ai tavoli di lavoro promossi dal Parco in collaborazione con i professionisti di Agenda21 Consulting S.r.l., specializzata in servizi in tema di ambiente e sostenibilità per le Pubbliche Amministrazioni.

