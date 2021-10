Venerdì 22-domenica 24 ottobre - Il Parco a Sestri Levante per "CucinaLiguria"

(Rezzo, 21 Ott 21) Nell'incantevole cornice della Baia del Silenzio a Sestri Levante, presso l'Ex Convento dell'Annunziata, andrà in scena da venerdì 22 a domenica 24 ottobre la IV Edizione di "CucinaLiguria", l'evento sulla filiera della cucina ligure nel quale saranno protagonisti i prodotti del territorio, con laboratori e show cooking.

Anche il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà presente all'evento, con uno stand istituzionale: in particolare, nella giornata di sabato il nuovo "Museo del Cibo" di Pigna sarà ospite presso lo stand del Parco, per far conoscere i migliori prodotti tipici dell'Alta Val Nervia. Il Fagiolo Bianco Presidio Slow Food, il pan nigru (Pane nero), le castagne, le zucche, i funghi, il gran pistau di Buggio e la Lavanda officinalis saranno solo alcuni dei prodotti che troveranno spazio alla manifestazione.

"Cucina Liguria" nasce per promuovere l'intera filiera della cucina ligure, una cucina legata al territorio e alla sua conformazione, al clima, al terreno impervio. Una cucina "povera", fatta di ingredienti e strumenti frutto della creatività e della capacità di agricoltori e artigiani abituati a strappare alla terra produzioni eccellenti. Cucina Liguria percorre il filo che lega tutto l'universo culinario ligure attraverso gli ingredienti, gli utensili, le macchine di trasformazione, i metodi di conservazione, i piatti della tradizione. Un viaggio ideale, che parte dalla terra, passa per i laboratori artigianali e termina nella fiera mercato dove tutti potranno conoscere ad apprezzare i prodotti e gli strumenti della nostra splendida regione.

Ingresso gratuito. Green Pass Obbligatorio. Info: http://www.cucinaliguria.com/

Scarica il programma della manifestazione