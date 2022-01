Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

(Rezzo, 28 Gen 22) È iniziata sul territorio del Parco delle Alpi Liguri l'installazione delle nuove bacheche divulgative progettate e realizzate nell'ambito del Progetto di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Alcotra Alpimed PATRIM per la promozione delle Alpi del Mediterraneo come destinazione turistica. I primi pannelli sono già visibili nei Comuni di Rocchetta Nervina, Triora e Pigna e nei prossimi giorni verranno posizionati anche nei restanti Comuni del Parco (Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte e Rezzo).



Situati in prossimità dei centri abitati per informare turisti e visitatori, i pannelli contengono testi e immagini e riportano una sezione dedicata al territorio dell'area protetta e un approfondimento specifico sul Comune di riferimento. Una cartografia illustra nel dettaglio l'area Parco, con indicazioni in merito al luogo in cui ci si trova e alla propria posizione rispetto alle zone limitrofe. I testi sono in doppia lingua, italiano e francese, nello spirito di collaborazione transfrontaliera del Progetto PATRIM.

