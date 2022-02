(Rezzo, 02 Feb 22) L'anno 2021 si è chiuso con 745 interventi (in tutto oltre 2.000 dall'inizio del progetto) coordinati dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sul territorio regionale per la rimozione dei nidi di Vespa velutina, l'imenottero alloctono invasivo anche denominato Calabrone asiatico, che da diversi anni è una presenza stabile sul territorio ligure, con seri e importanti danni all'apicoltura e alla biodiversità locale.



Introdotta accidentalmente dalla Cina in Europa nel 2004, la Vespa velutina ha causato un forte impatto sulla biodiversità autoctona, in particolare per la forte pressione predatoria nei confronti delle api, ed è stata perciò inclusa dall'Unione Europea nell'elenco delle specie esotiche invasive di maggiore rilevanza. In Liguria, l'invasione dell'insetto è costantemente monitorata e contrastata dalle Squadre di volontari incaricate dall'Ente Parco, localizzate nei territori coinvolti, con oltre il 95% degli interventi in Provincia di Imperia e il restante 5% nelle Province di Savona, Genova e La Spezia.

Maggiori informazioni