(Rezzo, 14 Apr 22) L'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha lanciato un'altra iniziativa a sostegno del territorio e dei suoi operatori, questa volta dedicata alle Guide Turistiche e alle Guide Ambientali Escursionistiche, professionisti qualificati che contribuiscono a promuovere il territorio e a diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e naturalistico.

In particolare, l'Ente Parco ha pubblicato due avvisi di manifestazione di interesse:

– il primo avviso è rivolto alla formazione di un elenco di Guide Turistiche Nazionali per lo svolgimento del servizio di Guida Turistica nei punti museali, nei siti di interesse e/o presso le eccellenze storico-artistiche, architettoniche e culturali dei borghi del Parco e dintorni;

– il secondo avviso è destinato all'integrazione dell'elenco delle Guide Ambientali Escursionistiche già istituito nel corso dell'anno 2021, per lo svolgimento di attività di accompagnamento sui sentieri e/o di educazione ambientale.

