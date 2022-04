29 aprile-1 maggio

(Rezzo, 26 Apr 22) Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, l'outdoor della Liguria, della Provincia di Imperia e del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà in mostra nella vetrina internazionale dell'Outdoor Festival06 di Cannes, in Costa Azzurra.

Sarà infatti proprio la Città di Cannes ad ospitare la prima edizione dell'evento, una tre giorni di esperienze sportive all'aria aperta organizzata in collaborazione tra Italia e Francia, che rappresenta l'evento di punta del Progetto strategico MITO, finanziato con fondi europei dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera ALCOTRA. Un progetto che punta a valorizzare il territorio dalle Alpi alla costa ligure e francese, unico per ambienti e contesti differenti, accomunati da scenari che si prestano allo sviluppo di un turismo 'outdoor', fatto di escursioni a piedi e in bici e di un approccio alla natura di tipo 'esperienziale'.

