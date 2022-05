(Rezzo, 03 Mag 22) Per tutto il mese di maggio, un nuovo calendario gratuito di escursioni guidate

nel Parco delle Alpi Liguri con focus sui temi della BIODIVERSITA'

Maggio è il mese delle aree protette: il 24 maggio si celebra infatti la Giornata Europea dei Parchi, per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo Parco europeo.

OCCHIO ALLA NATURA! SALVAGUARDIAMO LA BIODIVERSITA'

Sul territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, il mese dei Parchi sarà quest'anno particolarmente intenso e ricco di iniziative: partirà infatti sabato 7 maggio un nuovo calendario di escursioni guidate gratuite organizzate dall'Ente gestore dell'area protetta, questa volta nell'ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITEM Biodiv'Alp COBIODIV, che ha come principale obiettivo la sensibilizzazione del pubblico sui temi della biodiversità e vede come partner la Regione Liguria.

Maggiori informazioni