(Rezzo, 04 Nov 22) 4-6 novembre – Il Parco Alpi Liguri a Olioliva con spazio istituzionale ed esperienze emozionali per i visitatori

Prende il via ufficialmente oggi, venerdì 4 novembre, a Imperia Oneglia l'appuntamento con la manifestazione "Olioliva", la festa che celebra l'olio nuovo e le eccellenze gastronomiche del territorio ligure, con un ricco programma di degustazioni, assaggi, cooking show, spazi culturali, visite guidate ed eventi per tutte le età. Fino a domenica 6 novembre, per le vie del centro cittadino, i profumi e i colori del territorio saranno protagonisti con stand di prodotti agroalimentari, artigianato, aziende florovivaistiche e molto altro.

Un intenso fine settimana, al quale prenderà parte attiva anche il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, con uno spazio istituzionale in Calata Cuneo che quest'anno prevede un'importante novità per i visitatori: è stata infatti allestita un'esperienza emozionale dal titolo "Vola sulle Alpi liscio come l'olio", che prevede contenuti audio-video per scoprire, attraverso immagini spettacolari con prospettiva "a volo d'angelo", il vasto territorio del Parco.

Un'altra novità inedita per Olioliva sarà l'esperienza "(Non) è tutto OLIO quello che luccica", che vedrà come protagonista l'attrice e regista teatrale Cloris Brosca, in arte "La Zingara", nella lettura personalizzata dei fondi dell'olio, accompagnati dai classici Tarocchi. Le due attività si alterneranno per tutta la durata della manifestazione a intervalli cadenzati presso lo spazio istituzionale del Parco.

Spazio anche alla dolcezza del territorio: lo chef Livio Revello e i suoi studenti della scuola alberghiera di Arma di Taggia "Ruffini-Aicardi" vi guideranno in un viaggio enogastronomico nelle valli del Parco con il laboratorio di cucina "Dolci come le Alpi": l'appuntamento è per sabato 5 novembre alle ore 14, presso l'Area Laboratori di Calata Cuneo. Lo chef e gli allievi delizieranno i palati con tre proposte di dolci: bavarese al miele con inserto alla lavanda, pralinato alle nocciole (cubaita) e frolla alle castagne. Il tutto accompagnato da vino Sciacchetrà di Pornassio in vendemmia tardiva.

Maggiori informazioni