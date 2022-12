Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

(Rezzo, 16 Dic 22) Si è tenuto ieri mattina, grazie al prezioso e professionale supporto organizzativo di FILSE S.p.A. – Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico incaricata dall'Ente Parco, il tavolo di confronto online per mettere in relazione fra loro i soggetti e i promotori di iniziative in tema di economia circolare individuati nel corso di una ricognizione appositamente effettuata sul territorio.

L'attività fa parte dei progetti finanziati dalla Regione Liguria ai Centri di Educazione Ambientale regionali per il recupero dei rifiuti, la riduzione del consumo di plastica, attività di contrasto al marine litter e e di promozione dell'economia circolare. Il workshop è stato suddiviso in gruppi tematici riguardanti mare e pesca, floricoltura, agricoltura e allevamento, aree interne, turismo e cultura e mobilità sostenibile, attività produttive ed energia: ad ogni relatore sono state poste domande mirate a trarre utili spunti per una gestione più pratica e consapevole dell'economia circolare, cioè un modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente nel riutilizzo e nel riciclo di materiali e prodotti già esistenti per prolungarne il ciclo di impiego.