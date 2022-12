Immacolata e Avvento

Da Venerdì 9 a Domenica 11 Dicembre 2022

Nei giorni dell'Immacolata e dell'Avvento, sulle vette del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri è scesa la neve e il Natale sembra ancora più vicino: il weekend nei Comuni del Parco sarà in parte già dedicato al periodo delle feste, con ciaspolate, spettacoli e sapori tipici.

Eventi 9-11 dicembre

SPETTACOLO TEATRALE "PERCORSI DELL'ANIMA A REZZO, PIGNA E TRIORA CON SERVIZIO BUS NAVETTA

Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Il Teatro dell'Albero", organizza per venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre tre date da non perdere con lo spettacolo teatrale "Percorsi dell'anima, viaggio attraverso le Alpi Liguri" con la drammaturgia e la regia della famosa Cloris Brosca, in arte "La Zingara".

Per l'occasione l'Ente Parco ha previsto un servizio gratuito di bus navetta con partenza dalle stazioni ferroviarie, per promuovere e incentivare una mobilità rispettosa dell'ambiente.

VENERDI' 9 DICEMBRE - SPETTACOLO A REZZOLo spettacolo si terrà alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare comunale. È previsto il servizio di bus navetta con partenza alle ore 15 dalla stazione ferroviaria di Imperia. Ingresso libero. SABATO 10 DICEMBRE - SPETTACOLO A PIGNA

Lo spettacolo si terrà alle ore 16:30 presso la Sala Polivalente del palazzo delle scuole. È previsto il servizio di bus navetta con partenza alle ore 15 dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia. Ingresso libero.

DOMENICA 11 DICEMBRE - SPETTACOLO A TRIORA

Lo spettacolo si terrà alle ore 16:30 presso l'ex Centro Culturale "Le streghe". È previsto il servizio di bus navetta con partenza alle ore 15 dalla stazione ferroviaria di Taggia. Ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria: Tel. 347 7302028 - info@ilteatrodellalbero.it

Gli eventi sono finanziati nell'ambito del Progetto PITER Alpimed MOBIL del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Alcotra.

Eventi 11 dicembre

CIASPOLATA A VALCONA CON L'ASSOCIAZIONE MONESI YOUNG

Un mondo incantato nel piccolo borgo di Valcona nel Comune di Mendatica, dove le tipiche baite di montagna saranno ancora più belle impreziosite dal candore della neve. Nel "teccio" di Sandro e Simona si gusterà un'ottima polenta in allegra compagnia, dopo aver provato l'emozione della prima ciaspolata della stagione attraverso il magico bosco delle Navette, un percorso non troppo impegnativo, ma ricco di ambienti e panorami di bellezza imperdibile!

Info e prenotazioni: Barbara Campanini - Tel. 346 7944194





Tornano i cesti natalizi "Pro Gloria" di Montegrosso Pian Latte

Tornano anche quest'anno i Cesti Natalizi "Pro Gloria", a cura della Pro Loco di Montegrosso Pian Latte e delle aziende locali.

Il cestino, ricco di prodotti tipici, sarà un dono doppiamente prezioso non solo per chi lo riceverà, ma anche per l'Associazione Pro Gloria. L'adesione all'iniziativa è infatti un diretto sostegno all'operato dei medici e dei volontari impegnati nella cura a domicilio di bambini malati: parte del ricavato dalla vendita dei cestini sarà infatti, per tramite dell'Associazione Pro Gloria, a loro devoluto.

Info e prenotazioni: Tel. 379 1960253 - info@prolocomontegrossopl.it