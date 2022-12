Neve e anteprima di Natale

Da Sabato 17 a Domenica 18 Dicembre 2022

I magnifici paesaggi montani del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri si tingono di bianco, facendoci entrare nel clima delle festività natalizie: non mancano iniziative per festeggiare l'avvicinarsi del Natale, fra giornate sulla neve e intrattenimento per tutte le età.

Eventi sabato 17 - domenica 18 dicembre

ARRIVA BABBO NATALE A MOLINI DI TRIORA

Un finesettimana dedicato al divertimento in perfetto tema natalizio a Molini di Triora: sabato 17 e domenica 18 dicembre si terranno infatti due giorni di intrattenimento per grandi e piccini con Babbo Natale e l'Elfo. L'appuntamento è dalle ore 11 alle ore 18 con i mercatini di Natale, lo spettacolo del mangiafuoco e molto altro.

Eventi domenica 18 dicembre

INVITO ALLO SCIALPINISMO A MONESI

Domenica 18 dicembre si terrà a Monesi una giornata dedicata allo scialpinismo, come opportunità per conoscere le basi della montagna invernale con gli sci.

La giornata è rivolta sia a chi già conosce lo sci e preferisce piste non affollate, ma anche a tutti coloro che desiderano sperimentare un nuovo modo di andare in montagna. Durante l'evento, organizzato in collaborazione con "La Mela Verde" di Monesi, "CPR Free Sport" di Cisano sul Neva e "Salewa Mountain Store" di Genova, si tratteranno i temi dello scialpinismo 2.0, la tecnica individuale, la montagna invernale, i suoi rischi e l'autosoccorso. Un secondo appuntamento è previsto per lunedì 26 dicembre.

Info e prenotazioni: info@hikeandclimb.it / Tel. 3470345016