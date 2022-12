Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Presepi e luci

Da Sabato 24 Dicembre 2022 a Domenica 8 Gennaio 2023

Anche nel Parco delle Alpi Liguri è arrivato il Natale: i borghi delle Valli Arroscia, Argentina e Nervia accolgono i visitatori con presepi e luci.

PRESEPI

Cosio d'Arroscia – Presepi nei carruggi

Grazie all'impegno dell'Associazione Pro Loco di Cosio d'Arroscia, per Natale i carruggi del paese ospitano presepi in ogni angolo, con scene tipiche della Natività in veste tradizionale. Una bellissima occasione per scoprire l'antico borgo medioevale in pieno clima natalizio, fra le vie principali e la piazza della Chiesa, con allestimenti curati in ogni dettaglio.

Info: Pagina FB Pro Loco Cosio d'Arroscia

***

Mendatica – Presepe tradizionale nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazario e Celso

Presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazario e Celso è stato allestito il tradizionale presepe ambientato in un paesaggio che ricorda scorci tipici dell'Alta Valle Arroscia: il presepe riproduce il paesaggio che circonda il borgo di Mendatica, con personaggi della Natività, pastori, contadini e abitazioni tipiche dell'entroterra ligure.

Altri presepi e decorazioni abbelliscono le vie del paese e gli angoli delle case.

Info: Pagina FB Mendatica

***

Molini di Triora fraz. Andagna – Presepi nei carruggi

Ad Andagna in Valle Argentina, grazie all'impegno dell'Associazione Pro Loco, il paese è stato addobbato con piccoli presepi artigianali sparsi per le vie del borgo. Non perdete l'occasione questa bellissima frazione del Comune di Molini di Triora per una 'caccia al tesoro' fra le opere realizzate.

Info: Pagina FB Pro Loco Andagna

***

Montegrosso Pian Latte – Presepe a grandezza naturale

Come da tradizione, torna il presepe a grandezza naturale realizzato lungo i caratteristici carruggi del borgo di Montegrosso Pian Latte: una suggestiva riproduzione della Natività che resterà visitabile fino al 5 febbraio.

Nei caratteristici scorci del centro storico è possibile ammirare, sparse nel borgo, ambientazioni di vita quotidiana tipiche dei borghi rurali della Valle Arroscia: le scene sono raccolte lungo la strada principale, dalla Chiesa Parrocchiale fino al lavatoio a monte del paese.

Info: info@prolocomontegrossopl.it – Tel. 379 1960253