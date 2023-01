Presepi e musica

Da Sabato 7 a Domenica 8 Gennaio 2023

E' arrivato l'ultimo weekend delle festività natalizie: nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri c'è ancora tempo per visitare i presepi nei borghi e approfittare della magica atmosfera dell'inverno in montagna.

Eventi sabato 7 gennaio

VISITA GUIDATA AI PRESEPI NEI CARRUGGI DI MENDATICA

Nel borgo di Mendatica, sino a dopo l'Epifania, sarà possibile ammirare più di 60 presepi sparsi per il paese.

In particolare, sabato 7 gennaio sarà organizzata una visita guidata con presentazione del volume di Angelo Toscano "Transumando dalle Alpi al Mare", oltre a una degustazione di the, cioccolata, pandoro e panettone.

Info: Pagina FB Pro Loco Mendatica

Eventi domenica 8 gennaio

CONCERTO "NOTE E CANTI PER GLORIA" A MONTEGROSSO PIAN LATTE

Domenica 8 gennaio a Montegrosso Pian Latte si rinnoverà la tradizione del concerto natalizio di beneficenza "Note e canti per Gloria": il ricavato dalle offerte verrà devoluto all'Associazione Pro Gloria, che si occupa di sostenere l'operato di medici e volontari impegnati nel sostegno e nella cura a domicilio di bambini malati di leucemia.

Sino al 5 febbraio sarà inoltre visitabile il Presepe a grandezza naturale realizzato nei carruggi del borgo.

Info: info@prolocomontegrossopl.it – Tel. 379 1960253