Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Befana sulle ciaspole

Con l'Associazione Monesi Young

Lunedì 6 Gennaio 2020

Lunedì 6 gennaio l'Associazione Monesi Young inaugura il suo nuovo anno escursionistico con una ciaspolata in quota: un fine settimana in Alta Valle Argentina per iniziare l'anno sulla neve.

Si seguirà la strada ex-militare Garezzo-Melosa, dalla Bassa di Sanson fino a Cima Marta, dove si potrà godere di una spettacolare vista a 360° sul versante francese con il Parco del Mercantour, su quello piemontese delle Alpi Marittime e sulle Alpi Liguri con la vetta del Monte Saccarello, fino al mare.

Ritrovo: ore 8:30 al Rifugio di Realdo

Lunghezza: 12 km circa – Tempi di percorrenza: 6 ore + soste – Dislivello: 600 metri – Difficoltà: E

Prenotazioni entro venerdì 3 gennaio.

Quota di partecipazione: € 10,00 (gratis per under 18). Evento riservato ai soci MY. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Info e prenotazioni: Giampiero De Zanet – Tel. 339 1183146

Triora 18010 Italy Luogo: Realdo

Comune: Triora (IM)

Provincia: Imperia Regione: Liguria

Organizzatore: Associazione Monesi Young

Info Line: Giampiero De Zanet – Tel. 339 1183146

Altre info su:Tag: trekking