Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Sulle tracce del lupo in Val Tanarello

Con l'Associazione Monesi Young

Domenica 19 Gennaio 2020

Domenica 19 gennaio l'Associazione Monesi Young sarà in Val Tanarello per un'escursione guidata sulle tracce del lupo.

Da sempre documentata nella cultura e nella storia del territorio, il lupo è sicuramente la specie più carismatica ed evocativa presente in Italia. Date le particolari abitudini crepuscolari e notturne e la marcata elusività nei confronti dell'uomo, osservare la specie in natura è un evento raro; di conseguenza spesso si ricorre a metodi indiretti per valutarne la presenza, ricercando nell'area di studio le tracce che inevitabilmente lascia sul territorio (impronte, escrementi, resti di alimentazione, ecc.).

Itinerario: Passo Laiardo – Ponte Schiarante – Ponte Tanarello a/r

Dislivello: 100m - Tempi percorrenza: 4 ore - Lunghezza: 12 km - Difficoltà: E

Ritrovo: ore 8:30 a Pieve di Teco – trasferimento al Passo Laiardo

Quota di partecipazione: € 10,00 (gratis under 18). Evento riservato ai soci MY (costo tessera € 20,00)

Info e prenotazioni: Matteo Serafini – Tel. 333 6853041

Cosio d'Arroscia 18023 Italy Luogo: Val Tanarello

Comuni: Cosio d'Arroscia (IM), Mendatica (IM)

Provincia: Imperia Regione: Liguria

Organizzatore: Associazione Monesi Young

Info Line: Matteo Serafini – Tel. 333 6853041

