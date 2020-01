Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

L'uso del defibrillatore

Corso con attestato

Venerdì 24 Gennaio 2020

Venerdì 24 gennaio alle ore 18, presso il Centro polifunzionale di Montegrosso Pian Latte, sarà possibile partecipare al corso "L'uso del defibrillatore", organizzato dal Comune e dall'Associazione Pro Loco in collaborazione con la Croce Bianca di Pornassio.

Programma del Corso

Dalle ore 18 alle ore 20 - L'uso del defibrillatore: nozioni generali, sapere come comportarsi

Alle ore 20:30 - Approfondimenti e prove pratiche sull'uso del defibrillatore, con rilascio dell'Attestato

N.B.: Per la prima parte di corso non è necessaria alcuna iscrizione. Per la seconda parte occorre comunicare tempestivamente il proprio nominativo ed i propri dati.

Info e iscrizioni: Tel. 347 2623744 (Angelo) - Pro Loco Montegrosso Pian Latte 347 3183308 (Graziano)

Montegrosso Pian Latte 18023 Italy Luogo: Montegrosso Pian Latte

Comune: Montegrosso Pian Latte (IM)

Provincia: Imperia Regione: Liguria

Organizzatore: Comune e Pro Loco Montegrosso Pian Latte

Info Line: Tel. 347 2623744 (Angelo) - Pro Loco Montegrosso Pian Latte 347 3183308 (Graziano)

