Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Venerdì 23 Aprile 2021

Venerdì 23 aprile alle ore 21 sarà possibile seguire, in diretta live sulla pagina Facebook "Triora da scoprire", il microseminario storico-etnografico dal titolo: "Montagne Stregate: genesi alpina della Stregoneria diabolica. Attualità di un modello interpretativo della caccia alle streghe e nuove prospettive di ricerca".

La serata sarà moderata dal Vicesindaco del Comune di Triora Giovanni Nicosia e da Paolo Portone, Direttore scientifico del CIRE (Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche), con sede a Como. Parteciperanno all'incontro la Presidente del CIRE Chiara Milani, Valerio Giorgetta del Centro Studi Storici Valchiavennaschi, Cristina Giulia Codega (Curatrice della Mostra "Streghe", Poschiavo – Canton dei Grigioni) e Giovanni Borrello (Ricercatore indipendente autore de La Stregoneria in Liguria).

Il borgo medievale di Triora, nel Parco Naturale delle Alpi Liguri, è noto a livello internazionale come il "paese delle streghe" (nel 2019 è stato anche collocato da "The Travel" al 3° posto fra i luoghi più interessanti al mondo in tema di stregoneria), per via dei fatti storici avvenuti nel 1587, che videro coinvolte alcune donne additate come streghe e processate dall'Inquisizione. Il tutto è rimasto documentato negli atti oggi in mostra presso le due sedi del Museo della Stregoneria, nel centro storico del borgo, che cura con costanza e impegno i più interessanti spunti di approfondimento storico-scientifico della comunità.

In questo contesto l'ente museale, unitamente al Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche, ha infatti organizzato per il giorno 23 aprile una serata dedicata al tema della genesi della stregoneria e alla caccia alle streghe.

Al termine del seminario, Chiara Ratti (Vicepresidente CIRE) darà lettura di un racconto originale relativo ai temi del seminario.

Sulla pagina Facebook "Triora da scoprire" è possibile reperire anche le precedenti live di approfondimento storico-scientifico realizzate da Giovanni Nicosia e dal professor Paolo Portone su tematiche connesse all'affascinante storia del paese di Triora.

