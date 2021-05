Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Webinar gratuito sulla comunicazione

Per la promozione di aziende agricole, agriturismi e territorio

Mercoledì 19 Maggio 2021 dalle 17:30 alle 19:30

Mercoledì 19 maggio dalle 17.30 alle 19.30, nell'ambito delle attività formative del Progetto Interreg ALCOTRA PITEM Biodivalp PROBIODIV per la promozione della biodiversità, verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom un webinar sul tema della comunicazione valoriale per aziende e agriturismi.



Il webinar, organizzato da FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) in collaborazione con la Regione Liguria, si propone di illustrare strategie di comunicazione e storytelling per imparare a raccontare la bellezza della quotidianità delle aziende agricole, degli agriturismi e del territorio.



Fra le diverse tematiche affrontate, verrà in particolare spiegato come interagire con gli animali e renderli protagonisti, come riuscire a valorizzare i paesaggi e raccontare il valore del lavoro.

Maggiori dettagli

Provincia: Imperia Regione: Liguria

Organizzatore: FILSE e Regione Liguria

Info Email: farne@filse.it ImperiaFILSE e Regione Liguria

Tag: corsi