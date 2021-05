Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Webinar gratuito di Social Media Marketing

Per la promozione di aziende agricole, agriturismi e territorio

Mercoledì 26 Maggio 2021 dalle 17:30 alle 19:30

Mercoledì 26 maggio dalle 17.30 alle 19.30, nell'ambito delle attività formative del Progetto Interreg ALCOTRA PITEM Biodivalp PROBIODIV per la promozione della biodiversità, verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom il secondo webinar gratuito sul tema della comunicazione valoriale per aziende e agriturismi, questa volta dedicato in specifico alle strategie di Social Media Marketing – Facebook & Instagram pratico.

Il webinar, organizzato da FILSE (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) in collaborazione con la Regione Liguria, si propone di illustrare le strategie di comunicazione più adeguate ai canali Social per imparare a raccontare sui la bellezza della quotidianità delle aziende agricole, degli agriturismi e del territorio.

Partendo da un caso reale di studio, si affronteranno le seguenti tematiche:

Identificazione dei valori

Scelta dei canali

Stesura del calendario editoriale

Best Practice sulla scrittura dei post

Identità visiva

Configurare Facebook Business Manager / Business Suite

Programmare i post su Creator Studio

Come si realizza una stories IG

Cenni a REELS e TIKTOK

Lavoriamo insieme sulla creazione di contenuti

L'importanza dell' attività pubblicitaria a pagamento

Come realizzare una campagna di Advertising e dare visibilità ai post appena creati

Link per partecipare: https://zoom.us/j/92946550776

Per confermare la propria partecipazione scrivere a: farne@filse.it

I webinar rientrano nell'ambito del Progetto Interreg ALCOTRA PITEM Biodivalp PROBIODIV, che ha come obiettivo tutelare e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso l'attuazione di una strategia di governance condivisa e la diffusione di conoscenze e di metodologie mirate alla valorizzazione dei serbatoi di biodiversità

Luogo: Zoom

Provincia: Imperia Regione: Liguria

Organizzatore: FILSE e Regione Liguria

Info Email: farne@filse.it ImperiaFILSE e Regione Liguria

Tag: corsi