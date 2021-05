Escursioni nel Parco e in Provincia di Imperia

Da Sabato 29 Maggio a Mercoledì 2 Giugno 2021

Tre escursioni alla scoperta di alcuni dei luoghi più incantevoli del territorio del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e della Provincia di Imperia sono in programma per i prossimi giorni, dal 29 maggio al 2 giugno: ad organizzarle saranno rispettivamente l'Amministrazione Provinciale, Ponente Trekking e l'Associazione Ponente Experience.

La prima, prevista per domani sabato 29 maggio, sarà un'escursione didattica sul Monte Bignone (fuori area Parco) in compagnia di un esperto di entomologia. Domenica 30 maggio si andrà invece alla scoperta dei borghi silenti della Val Tanarello con un'escursione organizzata da Ponente Trekking, mentre il 2 giugno l'Associazione Ponente Experience vi guiderà attraverso il Bosco di Rezzo, fra storie e leggende.

Sabato 29 maggio: escursione didattica sul Monte Bignone con esperto entomologo, per collaborare al monitoraggio dei coleotteri di ambiente forestale (Rosalia alpina, Cerambix cerdo e Lucanus cervus)

Attraverso il progetto transfrontaliero Interreg Alcotra PITEM Biodivalp (al quale partecipa anche l'Ente Parco) la Provincia di Imperia, in collaborazione con ARPAL e la Regione Liguria, ha affidato a un ricercatore esperto in entomologia il monitoraggio di rare specie di coleotteri di ambiente forestale, caratterizzati da grandi dimensioni. L'esperto, insieme agli escursionisti che vorranno partecipare, andrà alla ricerca di tracce o elementi utili proponendo ai partecipanti anche un momento formativo iniziale.

Scarica la scheda dell'escursione

Info e prenotazioni: zanellasonia@libero.it – Tel. 347 0886774

Durante l'escursione sarà doveroso il rispetto delle norme anti-Covid.

Domenica 30 maggio: escursione "I borghi silenti della Val Tanarello"

La Val Tanarello è una splendida area delle Alpi liguri che ha conservato intatta la sua biodiversità, in un susseguirsi di ambienti vari, selvaggi e incontaminati. L'escursione attraverserà borgate silenziose, caratterizzate da case strette l'una all'altra che faranno da cornice alle mulattiere che le attraversano.

Per maggiori informazioni: http://www.ponentetrekking.it/

Prenotazioni: iscrizione obbligatoria entro le ore 19 di sabato 29 maggio – Tel. 391 1042608

Per partecipare all'escursione è obbligatorio prendere visione e firmare per accettazione il Regolamento d'escursione: http://www.ponentetrekking.it/index.php/2-uncategorised/33-moduli-covid19

Mercoledì 2 giugno: escursione Passo Teglia – Passo della Mezzaluna

Mercoledì 2 giugno l'Associazione Ponente Experience organizza un'escursione alla scoperta della storia e delle leggende legate al Bosco di Rezzo, dai magnifici panorami sulla valle Argentina alla fitta faggeta, dalle testimonianze del passato ai fenomeni geologici.

Per maggiori informazioni: http://www.ponenteexperience.it/2021/05/26/mercoledi-2-giugno-passo-teglia-passo-della-mezzaluna/

Info e prenotazioni: iscrizione obbligatoria a entro le ore 20 di martedì 1 giugno – Tel. 347 6006939

Provincia: Imperia Regione: Liguria



Altre info su: