Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Weekend nel Parco

Escursioni fra autunno e inverno

Domenica 12 Dicembre 2021

L'abbondante nevicata della settimana ha già preannunciato l'arrivo dell'inverno, ma gli appuntamenti con l'outdoor continuano: per domenica 12 dicembre sono previste due escursioni, la prima organizzata dal Parco nell'ambito del calendario gratuito "Prossima fermata: Alpi Liguri", la seconda a cura del Centro di Turismo Escursionistico (CTE) di Mendatica.

Domenica 12 dicembre - 7^ escursione gratuita con navetta: da S. Bernardo di Mendatica a Piaggia

Una facile escursione su una delle antiche "strade del sale" che collegavano la costa ligure al Piemonte. In mezzo a un bosco di faggi, ormai in veste invernale, si valicherà il suggestivo ponte medieevale sul Tanarello, che consentirà di raggiungere la splendida frazione di Valcona Sottana e in seguito Piaggia. Molteplici saranno gli spunti per parlare del più elusivo abitante di questi boschi, il lupo.

Ritrovo: ore 7:45 presso la Stazione ferroviaria di Imperia.

Difficoltà: E – Durata: 5 ore – Dislivello: 370 metri. Pranzo al sacco.

Partecipazione gratuita (incluso servizio bus navetta).

Equipaggiamento di base (informarsi sempre presso la guida di riferimento): scarponcini da trekking e Green Pass valido (obbligatori), pantaloni lunghi, giacca impermeabile, acqua, pranzo al sacco.

Info e prenotazioni: Marco Rosso – Tel. 338 7718703

Maggiori dettagli: https://parconaturalealpiliguri.it/12-dicembre-7-escursione-gratuita-con-navetta-da-s-bernardo-di-mendatica-a-piaggia/





Domenica 12 dicembre - "Lavoro in vigna, i gesti dietro al vino"

Domenica 12 dicembre è previsto l'ultimo appuntamento con le escursioni d'autunno organizzate dal Centro di Turismo Escursionistico di Mendatica. Un'esperienza in vigna, per riscoprire i sapori e le tradizioni del territorio, dal titolo "I gesti dietro al vino": una giornata dedicata alla degustazione dei vini dell'Azienda agricola "A Maccia" di Ranzo e ai loro accostamenti con prodotti locali, ma anche un'occasione per riscoprire la cura del vigneto e tutte le attività per mantenerlo.

Programma:

- ritrovo alle ore 09:30 a Ranzo – Costa Bacelega (campo sportivo)

- visita alle vigne dell'azienda "A Maccia", con dimostrazione pratica del lavoro e della manutenzione della vigna

- pranzo con degustazione di vini

Quota di partecipazione: Euro 30,00 (esperienza in vigna, pranzo e degustazione). Green Pass obbligatorio.

Info e prenotazioni: prenotazione obbligatoria (posti limitati) - CTE Mendatica - Tel. 338 3045512

Luogo: Parco Alpi Liguri

Provincia: Imperia Regione: Liguria



Altre info su:Tag: escursioni