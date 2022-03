Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Mostre e laboratori

Domenica 20 Marzo 2022

Domenica 20 marzo appuntamento a Mendatica in Valle Arroscia con una giornata dedicata all'arte, alla cultura e al saper fare, con mostre e laboratori per tutte le età. L'evento, dal titolo "Il sale, il burro... La bellezza quieta della pace", è organizzato dall'Associazione "Situazioni Tribaliglobali" in collaborazione con il Comune di Mendatica, la Cooperativa di Comunità di Comunità Brigì e l'Associazione Pro Loco di Mendatica.

Il primo appuntamento è previsto domenica mattina alle ore 11:30, con l'inaugurazione di due mostre: la prima, intitolata "Ghurras, Divini Supporti dalle montagne del Nepal", sarà visitabile presso la Casa del Pastore, punto espositivo del Museo Etnografico "Civiltà delle Malghe", e sarà dedicata ad oggetti provenienti dal Nepal, utilizzati un tempo per trasformare il latte in burro.

La seconda mostra sarà un'esposizione di fotografie di Stefano Pensotti presso l'edificio comunale di Mendatica, al piano terra nella Sala del Consiglio: la mostra, dal titolo "Sale nero", propone un viaggio alla riscoperta del sale: attraverso gli scatti si potrà scoprire una "via del sale" ancora viva, nel Mali, in un itinerario che collega Timbuctu a Taoudenni dove il popolo dei Tuareg attraversa il Sahara a dorso di dromedario.

La giornata proseguirà nel pomeriggio, alle ore 15:30, con la presentazione della scultura "Ommu da Faija" degli artisti Giuliano Arnaldi ed Emilio Grollero, presso la fontana "Can du Felipò" in via San Bernardo: un portale in ferro posto alla porta delle malghe, simbolo della memoria e dell'antica tradizione della transumanza. Con il termine ommi da Faija si fa riferimento ai leggendari fondatori di Mendatica, uomini di grande forza e abituati a fatiche notevoli. Il portale sarà posizionato in modo che, proprio il 20 marzo, il primo sole del giorno dell'Equinozio di Primavera sorga nel cuore della scultura, buon auspico per una nuova stagione.

Alle ore 16 spazio ai più piccoli con un laboratorio nel quale si imparerà a costruire la scultura "l'Ommu da Faija" utilizzando materiale di riciclo. Il laboratorio, a cura di Simonetta Tassara, si terrà presso la biblioteca, oppure all'aperto in caso di bel tempo.

