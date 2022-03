Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Con l'Associazione Monesi Young

Domenica 27 Marzo 2022

Domenica 27 marzo, in compagnia dell'Associazione Monesi Young, gli appassionati di escursionismo e storia avranno la possibilità di inoltrarsi tra fortificazioni e tracciati testimoni di storiche battaglie: ai Balconi di Marta, luogo unico e ricco di fascino, venne eretta la maggiore opera militare delle Alpi Occidentali.

L'escursione partirà dalla località Colle Melosa, lungo il sentiero di allacciamento all'Alta Via dei Monti Liguri, fino a raggiungere la strada ex militare sotto il rifugio del Monte Grai. Da qui si proseguirà fino ad arrivare al Colle Bertrand, poi alle ex-caserme militari poste ai piedi di Cima Marta fino a raggiungere i Balconi di Marta.

