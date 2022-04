Escursione gratuita con servizio bus navetta

Domenica 10 Aprile 2022

Continua il calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell'ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL per la promozione della mobilità sostenibile: 50 uscite in Provincia di Imperia, previste sino al 29 maggio, con ritrovo presso le stazioni ferroviarie e accompagnamento a cura di Guide Ambientali Escursionistiche incaricate dall'Ente Parco.

Il programma delle uscite continuerà domenica 10 aprile, con una camminata guidata da Barbara Campanini in Valle Argentina, lungo l'anello di Loreto.

35^ escursione: domenica 10 aprile - L'anello di Loreto

Annoverato fra i Borghi più belli d'Italia e di recente inserito anche fra i "Villaggi degli Alpinisti" del Club Alpino, il paese di Triora è noto in tutto il mondo per il famoso "processo alle Streghe" che alla fine del XVI secolo portò al sacrificio di molte donne del luogo. Dopo una tappa all'antica Chiesa di San Bernardino, un suggestivo percorso nei boschi condurrà dapprima al Ponte di Mauta, che offre una visione fantastica sulla gola del Torrente Argentina, e in seguito al maestoso Ponte di Loreto con i suoi 120 metri di altezza. Si arriverà poi su mulattiera al Santuario di Loreto, dove si trova il sentiero che condurrà nuovamente a Triora fra cappellette votive e un essiccatoio per le castagne.

Ritrovo: ore 8.30 presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8:45 presso la Stazione di Taggia.

Difficoltà: E – Distanza: 7 km – Durata: 4 ore – Dislivello: 250 metri. Pranzo al sacco.

Partecipazione gratuita (incluso servizio bus navetta).

Equipaggiamento di base (informarsi sempre presso la guida di riferimento): scarponcini da trekking, Green Pass Base valido e mascherina FFP2 (obbligatori), pantaloni lunghi, giacca impermeabile, acqua, pranzo al sacco.

Info e prenotazioni: Barbara Campanini – Tel. 346 7944194





N.B. I posti a disposizione sul bus navetta sono limitati (max 30 partecipanti): per ogni escursione sarà dunque obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi previo contatto telefonico con la guida di volta in volta indicata. E' richiesto il Green Pass in regola con le normative vigenti.

Il servizio è totalmente gratuito e comprende il trasporto andata e ritorno e l'escursione guidata. Ditta affidataria del servizio bus navetta è risultata la "Diana Tours – Coach Company & Tour Operator" di Diano Marina, mentre le guide ambientali escursionistiche incaricate saranno, a turno, Barbara Campanini, Davide Fornaro, Marco Macchi, Luca Patelli e Marco Rosso, individuate a seguito di manifestazione di interesse.

N.B. Le date al momento previste per le escursioni potranno subire variazioni in base alle previsioni meteo: il programma completo di ogni uscita sarà disponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell'Ente Parco all'inizio della settimana di riferimento. In caso di neve, alcune escursioni potranno essere convertite in ciaspolate (gli aggiornamenti verranno forniti alla prenotazione).



Per saperne di più e consultare il calendario completo:

https://parconaturalealpiliguri.it/alpimed-mobil/



Scarica la LOCANDINA DEL PROGETTO e il CALENDARIO DI APRILE

Servizio finanziato con fondi del Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2014-2020 - Progetto Integrato Territoriale (PITER) Alpimed MOBIL