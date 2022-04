Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Gesti e saperi trasmessi di mano in mano

Sabato 9 Aprile 2022

Le Giornate Europee dei Mestieri d'Arte (GEMA) approdano in Alta Val Nervia, nel Comune di Pigna, antico borgo ricco di fascino dove storia e bellezza naturale si unisco alla tradizione dell'artigianato, portata avanti da sempre con sapienza e dedizione.

Sabato 9 aprile, in Piazza XX Settembre, si terrà la manifestazione dedicata ai mestieri dell'arte, organizzata anche in moltissimi altri borghi e città d'Europa. A partire dalle ore 10 e fino alle 13, sarà possibile ammirare in azione artigiani di eccellenza, in un'esperienza internazionale tutta al femminile: a partecipare saranno infatti l'artigiana tessile Solvita Zarupska, proveniente dalla Lettonia, l'italiana Virginia Fazio, restauratrice e decoratrice, e Sally McCorry, dall'Inghilterra, esperta di creazioni in ceramica.

Tema portante di questa 16^ edizione della manifestazione sarà "Le nostre mani all'unisono": le mani infatti sono lo strumento cardine dall'artigiano, il mezzo con il quale gesti e saperi vengono trasmessi di generazione in generazione, fin da tempi antichissimi.

Ideate in Francia per iniziativa dell'Institut National des Métiers d'Art di Parigi, le Giornate Europee dei Mesteri d'Arte si tengono con cadenza annuale e mirano a far conoscere e salvaguardare l'arte del saper fare con le proprie mani.