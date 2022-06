Visita guidata gratuita con servizio bus navetta

Sabato 2 Luglio 2022

Continua la nuova serie di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzata dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell'ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL per la promozione della mobilità sostenibile: escursioni naturalistiche e visite guidate con ritrovo presso le stazioni ferroviarie e accompagnamento a cura di Guide Escursionistiche e Turistiche incaricate dall'Ente Parco.

Il programma delle uscite continuerà sabato 2 luglio, con una visita storico-culturale guidata da Marco Macchinel borgo di Montegrosso Pian Latte.

Sabato 2 luglio - Visita guidata a Montegrosso Pian Latte

Una mattinata alla scoperta dell'antico borgo di Montegrosso Pian del Latte: si visiterà la Parrocchiale di San Biagio e quindi l'Oratorio della SS. Annunziata, a seguire il Museo della Castagna e alcune ambientazioni sparse per il paese, compreso un essiccatoio per le castagne. Si osserverà anche la ricostruzione di una carbonaia per la produzione di carbone di legna.

Ritrovo: ore 9:30 presso la Stazione ferroviaria di Imperia.

Pranzo al sacco.

Partecipazione gratuita (incluso servizio bus navetta – max 18 partecipanti).

Equipaggiamento di base (informarsi sempre presso la guida di riferimento): scarpe comode e mascherina FFP2 (obbligatori), acqua, pranzo al sacco.

Info e prenotazioni: Marco Macchi - Tel. 327 0824866





N.B. I posti a disposizione sul bus navetta sono limitati (max 18 partecipanti): per ogni escursione sarà dunque obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi previo contatto telefonico con la guida di volta in volta indicata.

Il servizio è totalmente gratuito e comprende il trasporto andata e ritorno e la visita guidata.

N.B. Le date al momento previste per le escursioni potranno subire variazioni in base alle previsioni meteo: il programma completo di ogni uscita sarà disponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dell'Ente Parco all'inizio della settimana di riferimento.



Per saperne di più: https://parconaturalealpiliguri.it/alpimed-mobil/

Scarica il calendario completo delle escursioni naturalistiche

Scarica il calendario completo delle visite guidate nei borghi

Servizio finanziato con fondi del Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2014-2020

Progetto Integrato Territoriale (PITER) Alpimed MOBIL