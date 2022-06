Secondo weekend

Da Sabato 2 a Domenica 3 Luglio 2022

Continua sabato 2 e domenica 3 luglio a Montegrosso Pian Latte l'avventura di Sciacarée, il Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizzato da AgenziainLiguria in collaborazione con Federico Crespi & Associati. Come sempre, un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

LE ATTIVITA' DI SABATO 2 LUGLIO

Gita turistica nel borgo

Escursione al Monte Monega

Esposizione dei produttori agricoli e degli artigiani del paese

Az. Agr. Donata Cordeglio - Come si fa la farina e Ciclo del pane

Miele Fratelli Bonello - Mielatura e spiegazione delle fioriture

Renato Penasso - Montegrosso negli anni 50. Modellini di casette, esposizione di quadri e disegni. Racconti

Laboratori di gastronomia tipica

Angelo Toscano – L'angolo della pastorizia. Oggetti, strumenti, artigianato

Pian Latt-E-Bike – Descrizione dei percorsi e dei sentieri del territorio di Montegrosso di Pian Latte

Visita guidata del paese e del Bosco Addomesticato

Fattoria didattica, a contatto con gli animali

Avviamento alla MTB/E-bike con Matteo Maglio con breve escursione

Dialogo con Angelo Toscano, autore del libro "Transumando dalle Alpi al Mare"

Passeggiata e tisane

Passeggiata notturna nel bosco

Piccolo concerto del violinista ucraino Volodymyr Baran

I dettagli di tutti gli eventi: https://www.sciacaree.it/montegrosso-pian-latte/

LE ATTIVITA' DI DOMENICA 3 LUGLIO

Escursione guidata al Monte Monega

Tao-stretching

Giochi di una volta. Attività per famiglie e animazione per bambini

Esposizione dei produttori agricoli e degli artigiani del paese

Az. Agr. Donata Cordeglio - Come si fa la farina e Ciclo del pane

Miele Fratelli Bonello - Mielatura e spiegazione delle fioriture

Renato Penasso - Montegrosso negli anni 50. Modellini di casette, esposizione di quadri e disegni. Racconti

Laboratori di gastronomia tipica

Angelo Toscano – L'angolo della pastorizia. Oggetti, strumenti, artigianato

Pian Latt-E-Bike – Descrizione dei percorsi e dei sentieri del territorio di Montegrosso di Pian Latte

Avviamento alla MTB/E-bike con Matteo Maglio (Guida MTB) con breve escursione

Tao-stretching

Street Food di Paese, menu della Cucina Bianca

Spettacolo musicale con i Charlotrio

Escursione in E-MTB intorno a Montegrosso, con Matteo Maglio

Visita guidata del paese e del Bosco Addomesticato

I dettagli di tutti gli eventi: https://www.sciacaree.it/montegrosso-pian-latte/