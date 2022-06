Escursioni, passeggiate, bicicletta, borghi

Da Sabato 2 a Domenica 3 Luglio 2022

Tanta voglia di estate, passeggiate nella natura, escursioni a cavallo, percorsi in bicicletta, visite nei borghi, in una parola: outdoor! Non mancate a questo finesettimana nel Parco delle Alpi Liguri con eventi in programma per tutti i gusti e per tutte le età. Il Festival dell'Outdoor "Sciacerée" organizzato da AgenziainLiguria approderà nel Comune di Montegrosso Pian Latte, mentre proseguirà il calendario di escursioni e visite guidate gratuite "Prossima fermata: Alpi Liguri" organizzato dall'Ente Parco.

Sabato 2 e domenica 3 luglio": Escursioni e visite guidate gratuite nel Parco

Continua la nuova serie di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzata dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell'ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL per la promozione della mobilità sostenibile: escursioni naturalistiche e visite guidate con ritrovo presso le stazioni ferroviarie e accompagnamento a cura di Guide Escursionistiche e Turistiche incaricate dall'Ente Parco.

Il programma delle uscite continuerà sabato 2 luglio, con una visita storico-culturale guidata da Marco Macchi nel borgo di Montegrosso Pian Latte, e domenica 3 luglio, con un'escursione guidata da Gabriele Cristiani da Case Fascei al Monte Monega.

Sabato 2 luglio - Visita guidata a Montegrosso Pian Latte

Sabato 2 e domenica 3 luglio – "Sciacarée", il Festival dell'Outdoor nel Parco - Secondo weekend a Montegrosso Pian Latte

Continua sabato 2 e domenica 3 luglio a Montegrosso Pian Latte l'avventura di Sciacarée, il Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizzato da AgenziainLiguria in collaborazione con Federico Crespi & Associati. Come sempre, un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

Maggiori dettagli e programma completo del weekend





Sabato 2 e domenica 3 luglio – Eventi a Triora

Si prospetta un'estate ricca di eventi nel Comune di Triora, con passeggiate, visite guidate, laboratori e molto altro per andare a scoprire storia e tradizioni di questo incantevole borgo ricco di fascino e mistero.

Sabato 2 luglio alle ore 11 si terrà un laboratorio a cura di Elena Mazzini, dove sarà possibile conoscere il significato e la realizzazione dell'antico simbolo del pentacolo. Nel pomeriggio, alle 16:30, avrà luogo il cammino esperienziale all'albero del grande occhio a cura di Jack the Green (su prenotazione): una vera e propria esperienza, non una semplice passeggiata naturalistica. Il ritrovo è previsto davanti al Museo Etnografico, si raccomandano scarponcini e pantaloni lunghi.

Domenica 3 luglio è in programma la visita guidata nel centro storico con la guida turistica Raffaella Asdente, alla scoperta delle bellezze, della storia e del fascino di Triora. La partenza sarà alle ore 10:30 dal Museo Civico. Domenica pomeriggio alle 15:30 si terrà invece un breve focus sull'avvicinamento alla falconeria: "Cenni storici, falconeria amatoriale e venatoria" a cura dell'Associazione Terra di Confine.

Maggiori informazioni: https://www.trioradascoprire.it/





Domenica 3 luglio – Il Monte Pietravecchia con Ponente Experience

Domenica 3 luglio Ponente Experience organizza un'escursione sul Monte Pietravecchia, dalla cui cima (2.038 metri di altitudine) si godrà di una vista mozzafiato fino al Mar Ligure. Le magnifiche fioriture di questo luogo ricchissimo di biodiversità e le numerose testimonianze storiche faranno da sfondo ai panorami dolomitici di quest'area unica nel suo genere. Il ritrovo è previsto alle ore 8 presso la Stazione di Taggia; l'escursione partirà da Colle Melosa (Pigna IM).

Distanza: 11 Km – Dislivello: +/- 500 m - Durata: 5 ore - Difficoltà: E

Info e prenotazioni: iscrizione obbligatoria entro le ore 19 di sabato 2 luglio - Luca Patelli - Tel. 347 6006939

Maggiori dettagli