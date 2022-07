Terzo weekend

Da Sabato 9 a Domenica 10 Luglio 2022

Continua sabato 9 e domenica 10 luglio a Rezzo l'avventura di Sciacarée, il Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizzato da AgenziainLiguria in collaborazione con Federico Crespi & Associati. Come sempre, un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

LE ATTIVITA' DI SABATO 9 LUGLIO

Gita turistica nel borgo

Trekking/Escursione del giro dei ponti, da Lavina a Lavina

Campo scuola MTB per bambini e adulti

Escursione in MTB/e-bike

Esposizione dei produttori agricoli e degli artigiani del paese

Visita al Giardino Incantato di Silvia

Visita al Santuario della Madonna Bambina con affreschi di Pietro Guido da Ranzo

Trekking/Escursione del giro dei ponti, da Rezzo a Rezzo

Presentazione del volume "111 Luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire"

"Escursioni Celesti" con l'Associazione Stellaria di Perinaldo (Osservazione del cielo e delle stelle)

I dettagli di tutti gli eventi: https://www.sciacaree.it/outdoorr-rezzo/





LE ATTIVITA' DI DOMENICA 10 LUGLIO

Escursione all'alpeggio con pranzo in malga

Trekking Passo Teglia-Monte Monega (evento a cura del Parco delle Alpi Liguri)

Escursione in MTB/e-bike

