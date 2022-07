Visite guidate, escursioni, laboratori

Da Sabato 9 a Domenica 10 Luglio 2022

Come ogni weekend non possono mancare gli appuntamenti con l'outdoor e la natura nel Parco delle Alpi Liguri. Per questo finesettimana tanti eventi in programma, con visite guidate, escursioni, laboratori e molto altro ancora, sempre con la voglia di novità e tradizione che si uniscono nelle incantevoli realtà del Parco. Il Festival dell'Outdoor "Sciacarée" approderà nel Comune di Rezzo, sede del Parco, mentre prosegue il calendario di escursioni e visite guidate gratuite "Prossima fermata: Alpi Liguri".

Sabato 9 e domenica 10 luglio: Escursioni e visite guidate gratuite nel Parco

Continua la nuova serie di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzata dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri nell'ambito del Progetto comunitario Interreg Alcotra PITER Alpimed MOBIL per la promozione della mobilità sostenibile: escursioni naturalistiche e visite guidate con ritrovo presso le stazioni ferroviarie e accompagnamento a cura di Guide Escursionistiche e Turistiche incaricate dall'Ente Parco.

Il programma delle uscite continuerà sabato 9 luglio, con una visita storico-culturale guidata da Marco Macchi nei borghi di Rezzo e Cènova, e domenica 10 luglio, con un'escursione guidata da Marian Mocanu dal Passo Teglia al Monte Monega.

Sabato 9 luglio - Visita guidata a Rezzo e Cènova

Sabato 9 e domenica 10 luglio – "Sciacarée", il Festival dell'Outdoor nel Parco. Terzo weekend a Rezzo

Continua sabato 9 e domenica 10 luglio a Rezzo l'avventura di Sciacarée, il Festival dell'Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri organizzato da AgenziainLiguria in collaborazione con Federico Crespi & Associati. Come sempre, un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

Maggiori dettagli e programma completo del weekend

Sabato 9 e domenica 10 luglio – Eventi a Triora

Sabato 9 luglio due eventi interessanti in programma a Triora: alle ore 11:30 si terrà il laboratorio "Il sale nero delle Streghe - come si fa e a cosa serve", per scoprire questa antica ricetta di semplice preparazione. Nel pomeriggio, alle ore 17, sarà possibile partecipare a un convivio sulle erbe e le piante spontanee per conoscere, attraverso la natura di Triora, aromi e profumi del territorio.

Domenica 10 luglio torna invece il consueto appuntamento con la visita guidata nel centro storico con Raffaella Asdente, con partenza alle ore 10:30 dal Museo Civico di Triora. Alle ore 15 è in programma un laboratorio dal titolo "La magia delle candele" a cura di Sibylla Martina che guiderà alla scoperta dei significati nascosti dietro al colore e allo scopo delle candele, approfondendo il loro utilizzo. A seguire, alle ore 16:30, appuntamento con "Il fumo sacro. Incensi, usi magici vibrazionali" a cura di Bottega della Luna.

Domenica 10 luglio – Butterfly Watching con Monesi Young

Domenica 10 luglio l'Associazione Monesi Young propone un'escursione gratuita da Colle Melosa alla base di Cima Marta per andare alla ricerca delle specie di farfalle presenti nell'area, vero e proprio patrimonio di biodiversità.

L'importanza ecologica come impollinatori e bioindicatori per la qualità ambientale fa delle farfalle una parte fondamentale dell'ecosistema. Con il Butterfly Watching sarà possibile avvicinarsi a questo affascinante mondo in maniera rispettosa e responsabile, aggiungendo valore a ogni possibile escursione in aree naturali. Un metodo incruento basato sull'osservazione diretta in natura delle specie presenti mediante macchina fotografica, binocolo e l'utilizzo del retino entomologico per la cattura, l'identificazione e il successivo rilascio dell'individuo.

Dislivello: 400 m - Durata: 4/5 ore - Difficoltà: E

Info e prenotazioni: Tel. 333 6853041 - matteoserafini.lupoliguria@gmail.com

Domenica 10 luglio – I borghi silenti della Val Tanarello con Ponente Trekking

Domenica 10 luglio Ponente Trekking organizza un'escursione nella Val Tanarello, luogo incontaminato che ha conservato intatta la sua ricca biodiversità animale e vegetale, in un susseguirsi di ambienti selvaggi e diversificati.

Si attraverserà una splendida faggeta, fino a raggiungere borghi silenti, caratterizzati da case strette una all'altra che fanno da cornice alle mulattiere. Queste malghe, anticamente frequentate dai pastori nel periodo estivo, assumono un aspetto quasi fiabesco. Salendo di quota il panorama si aprirà su tutto l'arco alpino che spazia dalla conca di Monesi alle cime ancora innevate delle più alte vette delle Alpi Liguri, regalando uno spettacolo mozzafiato. Dopo il pranzo al sacco si farà ritorno al punto di partenza, facendo una sosta a Valcona Sottana presso il suggestivo "Teccio di Sandro" per gustare una merenda.

Dislivello: 600 m - Durata: 5 ore e 30 minuti - Difficoltà: E

Info e prenotazioni: Antonella Piccone - Tel. 391 1042608

Per tutta l'estate – Il borgo e i musei di Pigna

L'estate è l'occasione perfetta per andare a scoprire e riscoprire il caratteristico borgo di Pigna, nell'Alta Val Nervia, a due passi dal mare e al tempo stesso a ridosso della montagna. Stupendi panorami, profumi e sapori della terra accompagneranno in un luogo in cui la vita segue il ritmo delle stagioni.

Il Polo Museale Alta Val Nervia, che comprende il Museo del Cibo, il Museo della Lavanda e il Museo Etnografico della Memoria Contadina sarà sempre visitabile su prenotazione. Nell'occasione sarà possibile visitare anche la Chiesa di San Bernardo con gli affreschi di Giovanni Canavesio del 1482, la Chiesa Parrocchiale di San Michele con il polittico di Giovanni Canavesio del XVI secolo, e l'antico forno del pane. La visita ha un costo di 5 Euro a persona ed è necessario prenotarla entro le ore 12 del giorno precedente.

Info e prenotazioni: Tel. 329 2330252 (Giorgio Gamalero)